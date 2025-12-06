Marché de Noël à Sainte-Adresse L’Orangerie Parc de La Roseraie Sainte-Adresse
L’Orangerie Parc de La Roseraie 27 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse Seine-Maritime
Le marché de Noël de Sainte-Adresse vous accueille dans une ambiance chaleureuse entre mer et lumières. Artisans locaux, douceurs de saison et idées cadeaux se mêlent aux parfums de fête pour une promenade conviviale en bord de mer. Venez flâner, rencontrer les exposants et savourer toute la magie de Noël à Sainte-Adresse.
Le 6 décembre de 10h à 19h
Le 7 décembre de 10h à 18h
Au profit de Fop France et Imagine For Margo
Organisé par l’association Les Petits Galets Créations et partage .
L’Orangerie Parc de La Roseraie 27 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr
