Marché de Noël à Salbris Salbris

Marché de Noël à Salbris Salbris samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël à Salbris

Salle des fêtes Georges Vilpoux Salbris Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Traditionnel marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch

Le comité de jumelage Salbris-Dymchurch organise son traditionnel marché de noël. L’accès au marché avec des exposants à l’intérieur, comme à l’extérieur de la salle. Artistes, fabricants, producteurs seront présents pour vous proposer tout plein d’idées pour vos cadeaux de fin d’année. Le comité propose également une balade en calèche et des photos avec le père noël. Restauration sur place. .

Salle des fêtes Georges Vilpoux Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 56 42 76

English :

Traditional Christmas market organized by the Salbris-Dymchurch Twinning Committee

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt, organisiert vom Partnerschaftskomitee Salbris-Dymchurch

Italiano :

Tradizionale mercatino di Natale organizzato dal Comitato di gemellaggio Salbris-Dymchurch

Espanol :

Tradicional mercado navideño organizado por el Comité de Hermanamiento Salbris-Dymchurch

L’événement Marché de Noël à Salbris Salbris a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Sologne