Marché de Noël à Salon Salon-la-Tour

Marché de Noël à Salon Salon-la-Tour dimanche 7 décembre 2025.

Salon-la-Tour Corrèze

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Stands artisanat, livres, métiers de bouche…
9h à 17h.   .

Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 50 15 

