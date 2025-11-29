Marché de Noël à Saulges

Bourg Saulges Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans un décor féerique, venez passer un moment avec nous à Saulges pour les fêtes de Noël ! Marché, Père Noël, spectacle de feu et lumières, vin chaud et tartiflette… ! c’est la fête !

Saulges décore le village pour Noël oui, mais pas que ! Le samedi 29 novembre à partir de 15h, venez retrouver l’ambiance de Noël lors de notre marché avec nos producteurs et artisans du coin, profiter d’un bon verre de vin chaud ou chocolat chaud, d’une tartiflette ou de fouées, bref tout pour se régaler et passer un bon moment !

A 17h, Capitaine Kawan sera là pour vous émerveiller avec ses prouesses circassiennes…de quoi nous réchauffer à coup sûr !

Organisé par Amicalement Saulges. .

Bourg Saulges 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 20 32 16 amicalement.saulges@gmail.com

English :

Come and spend some Christmas time with us in Saulges! Market, Santa Claus, fire and light show, mulled wine and tartiflette… ! it’s party time!

German :

In einem märchenhaften Dekor können Sie während der Weihnachtsfeiertage eine Zeit mit uns in Saulges verbringen! Markt, Weihnachtsmann, Feuer- und Lichtershow, Glühwein und Tartiflette … ! es wird gefeiert!

Italiano :

Venite a trascorrere il Natale con noi a Saulges! Mercatino, Babbo Natale, spettacolo di fuoco e luci, vin brulé e tartiflette… è una festa!

Espanol :

Venga a pasar la Navidad con nosotros en Saulges Mercado, Papá Noel, espectáculo de fuego y luz, vino caliente y tartiflette… ¡es una fiesta!

L’événement Marché de Noël à Saulges Saulges a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons