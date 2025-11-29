Marché de Noël à Saulxures Saulxures

Marché de Noël à Saulxures samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël à Saulxures

32 rue Principale Saulxures Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-29 11:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Animations de Noël pour petits et grands dans un cadre convivial et une atmosphère féerique

Les Elfes de la Bruche vous invitent à venir découvrir un marché de Noël au chaud, dans une salle richement décorée selon un thème différent chaque année. Vous y trouverez la convivialité et l’esprit de Noël, mais aussi de l’artisanat local bien sûr, du chocolat chaud et des crêpes, de la petite restauration et du vin chaud…sans oublier le passage du Père Noël…une visite qui émerveillera les petits et les grands… Alors quel sera le thème de cette 12ème édition ? surprise… 0 .

32 rue Principale Saulxures 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 88 52 96 leselfesdelabruche@gmail.com

English :

Christmas entertainment for young and old in a friendly setting and a magical atmosphere

German :

Weihnachtsanimationen für Groß und Klein in einem geselligen Rahmen und einer märchenhaften Atmosphäre

Italiano :

Intrattenimento natalizio per grandi e piccini in un ambiente accogliente e in un’atmosfera magica

Espanol :

Entretenimiento navideño para grandes y pequeños en un entorno amigable y una atmósfera mágica

