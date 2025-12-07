Marché de Noël à Sauzet Route de la Coucourde Sauzet
Marché de Noël à Sauzet Route de la Coucourde Sauzet dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Sauzet
Route de la Coucourde Espace Dauphin Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de noël avec plus de 35 artisans, animations gratuites avec jeux en bois et château gonflable
.
Route de la Coucourde Espace Dauphin Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetessauzet26@gmail.com
English :
Christmas market with over 35 craftspeople, free entertainment with wooden games and bouncy castle
German :
Weihnachtsmarkt mit mehr als 35 Kunsthandwerkern, kostenlose Unterhaltung mit Holzspielen und Hüpfburg
Italiano :
Mercatino di Natale con oltre 35 artigiani, animazione gratuita con giochi in legno e castello gonfiabile
Espanol :
Mercado navideño con más de 35 artesanos, animación gratuita con juegos de madera y castillo hinchable
