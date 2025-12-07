Marché de Noël à Sauzet Route de la Coucourde Sauzet

Marché de Noël à Sauzet

Route de la Coucourde Espace Dauphin Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de noël avec plus de 35 artisans, animations gratuites avec jeux en bois et château gonflable

.

Route de la Coucourde Espace Dauphin Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetessauzet26@gmail.com

English :

Christmas market with over 35 craftspeople, free entertainment with wooden games and bouncy castle

German :

Weihnachtsmarkt mit mehr als 35 Kunsthandwerkern, kostenlose Unterhaltung mit Holzspielen und Hüpfburg

Italiano :

Mercatino di Natale con oltre 35 artigiani, animazione gratuita con giochi in legno e castello gonfiabile

Espanol :

Mercado navideño con más de 35 artesanos, animación gratuita con juegos de madera y castillo hinchable

L’événement Marché de Noël à Sauzet Sauzet a été mis à jour le 2025-11-21 par Montélimar Tourisme Agglomération