Marché de Noël à Savigny-sous-Mâlain L'Atelier du Présent Savigny-sous-Mâlain samedi 6 décembre 2025.
L'Atelier du Présent 32 rue Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain Côte-d'Or
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
Venez nombreux au marché de Noël de SAVIGNY-sous-MALAIN les 6 et 7 Décembre, à l’Atelier du Présent.
Nous vous accueillerons autour d’un thé ou café offert.
Plusieurs artisans et artistes locaux vous présenteront leurs œuvres.
Pour vous garer, préférez les places de parking dans le clos Saint Antoine tout proche. .
L’Atelier du Présent 32 rue Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté guymauchamp@mac.com
