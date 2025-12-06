Marché de Noël à Savigny-sous-Mâlain L’Atelier du Présent Savigny-sous-Mâlain

Marché de Noël à Savigny-sous-Mâlain

L’Atelier du Présent 32 rue Verger Jacob Savigny-sous-Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Venez nombreux au marché de Noël de SAVIGNY-sous-MALAIN les 6 et 7 Décembre, à l’Atelier du Présent.

Nous vous accueillerons autour d’un thé ou café offert.

Plusieurs artisans et artistes locaux vous présenteront leurs œuvres.

Pour vous garer, préférez les places de parking dans le clos Saint Antoine tout proche. .

