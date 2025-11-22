Marché de Noël à Seppois-le-Haut Seppois-le-Haut
Marché de Noël à Seppois-le-Haut Seppois-le-Haut samedi 22 novembre 2025.
rue de la Chapelle Seppois-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22
Bienvenue au marché de Noël de Seppois-le-Haut
rue de la Chapelle Seppois-le-Haut 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 60 25
English :
Welcome to the Seppois-le-Haut Christmas Market
German :
Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt in Seppois-le-Haut
Italiano :
Benvenuti al mercatino di Natale di Seppois-le-Haut
Espanol :
Bienvenido al mercado de Navidad de Seppois-le-Haut
