Marché de Noël à Sévérac Sévérac

Marché de Noël à Sévérac

Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Le Marché de Noël de l’ALS revient le samedi 22 novembre 2025 avec une journée festive, gourmande et pleine de surprises pour petits et grands !

Chorale des enfants (vers 11h)

Lecture de contes

Concert des What’s Your Name ? (Vers 16h)

Spectacle de feu en clôture

Visite du Père Noël

Atelier créatif et maquillage pour enfants

Vente de décos de Noël réalisées par les élèves

Vente de jeux d’occasion par les CM1/CM2

Et sans oublier les balades en poney avec la Ferme équestre et pédagogique des Albizias

Nos fameuses empanadas sont de retour, encore plus gourmandes et avec de nouvelles saveurs à tester.

Pour être certain d’en avoir et limiter le gaspillage, la réservation est conseillée

Réservez et payez en ligne

https://www.helloasso.com/…/evene…/marche-de-noel-2025-1 .

Salle polyvalente Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

