Marché de Noël à Soulaines-Dhuys Soulaines-Dhuys

Marché de Noël à Soulaines-Dhuys

11 route de Joinville Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’hôtel-restaurant-spa la Venise Verte organise son tout premier marché de Noël à Soulaines-Dhuys !

Dans les locaux de l’hôtel, venez à la rencontre d’une quinzaine d’exposants locaux. Parmi eux des producteurs du terroir local, des artisans d’art… De quoi vous donner quelques idées cadeaux originales pour les fêtes de fin d’année ! Certains vous proposeront même de participer à une tombola.

Venez parcourir le village de Noël et déguster des produits festifs saumon fumé, foie gras, magret fumé… Vous pourrez également visiter le spa.

De la restauration rapide ainsi que des crêpes et des gaufres vous serons proposés ainsi qu’un verre de vin chaud offert*.

#noel2025

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

11 route de Joinville Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 62 61 hotel-la-venise-verte@orange.fr

