Marché de Noël à St André Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Marché de Noël à St André

Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël

Plus de 35 exposants parfum, décorations de Noël , fleurs, bijoux, bougies et des associations …

Ouvert de 16h à 20h30

Restauration sur place et bar (vin chaud et bière de Noël).

Réservations pour les exposants via standre.cdf@gmail.com .

Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire standre.cdf@gmail.com

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

