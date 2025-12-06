Marché de Noël à St André Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine
Marché de Noël à St André Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à St André
Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06
Marché de Noël
Plus de 35 exposants parfum, décorations de Noël , fleurs, bijoux, bougies et des associations …
Ouvert de 16h à 20h30
Restauration sur place et bar (vin chaud et bière de Noël).
Réservations pour les exposants via standre.cdf@gmail.com .
Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire standre.cdf@gmail.com
