Marché de Noël à St Germain Place de l’église de st Germain Hauterives

Marché de Noël à St Germain

Place de l’église de st Germain 533 route de st Germain Hauterives Drôme

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Marché de Noël avec la présence d’accordéonistes et la chorale le chœur des collines. Vin chaud, gaufres. Tombola au profit de l’association de sauvegarde du patrimoine. Exposition de crèches du monde avec plus de 80 crèches différentes !

Place de l’église de st Germain 533 route de st Germain Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 56 98 84 assoeglisestgermain@gmail.com

English :

Christmas market with accordionists and the choir le ch?ur des collines. Mulled wine, waffles. Tombola in aid of the heritage preservation association. Exhibition of cribs from around the world, with over 80 different cribs!

