Marché de noël à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
Marché de noël à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël à St Laurent d’Arce
Salle Polyvalente Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le Comité de Jumelage organise son marché de noël le dimanche 7 décembre de 9h à 18h, où de nombreux exposants vous attendent.
Stands gourmands, artisanat, exposition et vente de peintures et de livres, stand des enfants de l’école.
Maquillage féerique par un lutin de noël.
Arrivée du père noël à 11h30.
Buvette atelier chocolat chaud, vin chaud, boissons, crêpes,… .
Salle Polyvalente Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 01 48 60
English : Marché de noël à St Laurent d’Arce
L’événement Marché de noël à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2025-11-28 par Bourg Cubzaguais Tourisme