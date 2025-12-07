Marché de noël à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce

Marché de noël à St Laurent d’Arce

Salle Polyvalente Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Le Comité de Jumelage organise son marché de noël le dimanche 7 décembre de 9h à 18h, où de nombreux exposants vous attendent.

Stands gourmands, artisanat, exposition et vente de peintures et de livres, stand des enfants de l’école.

Maquillage féerique par un lutin de noël.

Arrivée du père noël à 11h30.

Buvette atelier chocolat chaud, vin chaud, boissons, crêpes,… .

