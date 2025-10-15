Marché de Noël à St Maurice-la-Souterraine

Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

De nombreux artisans et commerçants seront de la fête, et pour les petits, il y aura bien sûr la présence du Père Noël. Animations, manège, confiseries, producteurs et créateurs locaux… Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable journée. .

Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 57 93

