MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine
MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine samedi 13 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine
Saint-Philbert-de-Bouaine Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
.
Saint-Philbert-de-Bouaine 85660 Vendée Pays de la Loire contact@comitedesfetes-bouaine.com
English :
L’événement MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu