MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine

MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine samedi 13 décembre 2025.

MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine

Saint-Philbert-de-Bouaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

  .

Saint-Philbert-de-Bouaine 85660 Vendée Pays de la Loire   contact@comitedesfetes-bouaine.com

English :

L’événement MARCHE DE NOEL à St-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu