Marché de Noël à St Sozy Saint-Sozy dimanche 30 novembre 2025.

Saint-Sozy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marché de Noël, avec animations, présence du Père Noël, et restauration.
Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 6 75 55 56 59 

English :

Christmas market, with entertainment, Santa Claus, and catering.

German :

Weihnachtsmarkt mit Animationen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Verpflegung.

Italiano :

Mercatino di Natale, con animazione, Babbo Natale e cibo.

Espanol :

Mercado navideño, con espectáculos, Papá Noel y comida.

