Marché de Noël à St Sozy Saint-Sozy
Marché de Noël à St Sozy Saint-Sozy dimanche 30 novembre 2025.
Saint-Sozy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Marché de Noël, avec animations, présence du Père Noël, et restauration.
Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 6 75 55 56 59
English :
Christmas market, with entertainment, Santa Claus, and catering.
German :
Weihnachtsmarkt mit Animationen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Verpflegung.
Italiano :
Mercatino di Natale, con animazione, Babbo Natale e cibo.
Espanol :
Mercado navideño, con espectáculos, Papá Noel y comida.
