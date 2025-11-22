Marché de Noël à St Varent Salle omnisport Saint-Varent

Marché de Noël à St Varent

Salle omnisport 39 Avenue des Platanes Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Venez plonger dans l’ambiance conviviale et lumineuse du Marché de Noël de Saint-Varent et commencer les fêtes sous le signe du partage et de la bonne humeur ! Des animations pour petits et grands tout au long de la journée.

Restauration et buvette sur place pour savourer les délices de saison.

Venez plonger dans l’ambiance conviviale et lumineuse du Marché de Noël de Saint-Varent et commencer les fêtes sous le signe du partage et de la bonne humeur !

Au programme de nombreux exposants vous proposeront des idées cadeaux, des décorations artisanales et des spécialités gourmandes. La visite du Père Noël de 16h à 18h, qui viendra à la rencontre des enfants pour un souvenir inoubliable et quelques photos magiques. Des animations pour petits et grands tout au long de la journée.

Restauration et buvette sur place pour se réchauffer et savourer les délices de saison. .

Salle omnisport 39 Avenue des Platanes Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 62 11

English :

Come and immerse yourself in the bright and friendly atmosphere of the Saint-Varent Christmas Market, and start the festive season in a spirit of sharing and good cheer! Entertainment for young and old all day long.

Catering and refreshments on site to enjoy seasonal delights.

German : Marché de Noël à St Varent

Tauchen Sie ein in die freundliche und leuchtende Atmosphäre des Weihnachtsmarktes von Saint-Varent und beginnen Sie die Feiertage im Zeichen des Teilens und der guten Laune! Den ganzen Tag über gibt es Animationen für Groß und Klein.

Verpflegung und Getränke vor Ort, um die Köstlichkeiten der Saison zu genießen.

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera luminosa e amichevole del Mercatino di Natale di Saint-Varent e iniziate la stagione delle feste in uno spirito di condivisione e buon umore! Animazione per grandi e piccini per tutto il giorno.

Stand di ristorazione e punti di ristoro in loco per gustare le prelibatezze di stagione.

Espanol : Marché de Noël à St Varent

Venga a sumergirse en el ambiente alegre y acogedor del Mercado de Navidad de Saint-Varent y comience las fiestas con un espíritu de convivencia y buen humor Animaciones para grandes y pequeños durante todo el día.

Restauración y puestos de refrescos para disfrutar de las delicias de temporada.

L’événement Marché de Noël à St Varent Saint-Varent a été mis à jour le 2025-11-14 par Maison du Thouarsais