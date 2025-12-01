Marché de Noël à Ste Anne sur Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet

Marché de Noël à Ste Anne sur Brivet

Pour la troisième année, le marché de Noël revient avec son espace jeux

Samedi 13 décembre de 11h à 19, salle des sports de Sainte Anne sur Brivet

Au programme

plus de 30 artisans, créateurs divers et variés,

un espace jeux dédié aux enfants cible de fléchette géante, chamboule tout, jeux en bois géant, et bien d’autres pour amuser petits et grands

Tarif unique de 5€ par enfant

Lien pour s’inscrire jeux marché de Noël

Buvette et restauration sur place

Infos et réservations

Ecole Saint Michel

saintmichelape@gmail.com .

Salle des sports Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

