Marché de Noël à Ste Anne sur Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet
Salle des sports Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Pour la troisième année, le marché de Noël revient avec son espace jeux
Samedi 13 décembre de 11h à 19, salle des sports de Sainte Anne sur Brivet
Au programme
plus de 30 artisans, créateurs divers et variés,
un espace jeux dédié aux enfants cible de fléchette géante, chamboule tout, jeux en bois géant, et bien d’autres pour amuser petits et grands
Tarif unique de 5€ par enfant
Lien pour s’inscrire jeux marché de Noël
Buvette et restauration sur place
Infos et réservations
Ecole Saint Michel
saintmichelape@gmail.com .
Salle des sports Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
