Marché de Noël à Taillis Taillis

L’APEL et l’OGEC de l’école de Taillis St Christophe des Bois organise leur premier marché de Noël le samedi 29 novembre de 10h à 19h à la Salle du Bosquet de Taillis.

Venez découvrir les stands et animations tout au long de la journée, assistez au spectacle des enfants à 11h et profitez d’une restauration sur place.

Présence du Père Noël.

Entrée gratuite. .

Taillis 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

