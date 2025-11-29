Marché de Noël à Taillis Taillis
L’APEL et l’OGEC de l’école de Taillis St Christophe des Bois organise leur premier marché de Noël le samedi 29 novembre de 10h à 19h à la Salle du Bosquet de Taillis.
Venez découvrir les stands et animations tout au long de la journée, assistez au spectacle des enfants à 11h et profitez d’une restauration sur place.
Présence du Père Noël.
Entrée gratuite. .
Taillis 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
