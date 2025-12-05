Marché de Noël à Tal Ar Mor EHPAD Tal Ar Mor Moëlan-sur-Mer

Marché de Noël à Tal Ar Mor

EHPAD Tal Ar Mor
6 Rue Saint-Melaine
Moëlan-sur-Mer
Finistère

Début : 2025-12-05 14:30:00

fin : 2025-12-05 18:30:00

2025-12-05

Organisé par l’association un grain de folie 29 .

Animation musicale, stands créatifs, boissons, gâteaux et crêpes à emporter. .

+33 2 98 96 53 16

