Marché de Noël à Tal Ar Mor EHPAD Tal Ar Mor Moëlan-sur-Mer

EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05 18:30:00
2025-12-05
Organisé par l’association un grain de folie 29 .
Animation musicale, stands créatifs, boissons, gâteaux et crêpes à emporter. .
EHPAD Tal Ar Mor 6 Rue Saint-Melaine Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 96 53 14
