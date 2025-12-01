Marché de Noël de la Résidence Croizat à Tergnier Tergnier

Marché de Noël de la Résidence Croizat à Tergnier

Rue Paul Doloy Tergnier Aisne

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Rendez-vous à la Résidence Ambroise Croizat le samedi 13 décembre de 10h à 17h.

Vous assisterez au magnifique marché de Noël de Tergnier, de nombreux producteurs, artisans et créateurs vous proposeront une variété de produits de Noël, et bien évidemment, le vin chaud sera au rendez-vous !

De plus, le Père Noël sera présent dans son chalet à 11h, 14h et 16h pour que vous veniez à sa rencontre.

Buvette et restauration sur place.

Plus d’informations au 03 23 57 83 20 0 .

Rue Paul Doloy Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 57 83 20

