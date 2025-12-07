Marché de Noël à Torcé Salle des sports Torcé

Marché de Noël à Torcé

Salle des sports 13 Rue de la Chapelle Saint-Roch Torcé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le dimanche 7 décembre, rendez-vous de 10h à 18h à la salle des sports pour le marché de Noël de Torcé.

Près de 40 exposants seront présents.

Restauration et buvette sur place.

Vente d’huîtres (à consommer sur place ou à emporter).

Salle chauffée.

Passage du Père Noël à 11h, puis arrivée en chiens de traîneau à 14h.

Sculpture sur ballons offerte.

Maquillage enfant 2 €

Balade en chiens de traîneau 2 € (de 14h à 17h, de 4 à 14 ans)

Organisé par l’APEL de l’école Saint Joseph de Torcé. .

Salle des sports 13 Rue de la Chapelle Saint-Roch Torcé 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

