Marché de Noël à Torcé Salle des sports Torcé

Salle des sports 13 Rue de la Chapelle Saint-Roch Torcé Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le dimanche 7 décembre, rendez-vous de 10h à 18h à la salle des sports pour le marché de Noël de Torcé.
Près de 40 exposants seront présents.
Restauration et buvette sur place.
Vente d’huîtres (à consommer sur place ou à emporter).
Salle chauffée.
Passage du Père Noël à 11h, puis arrivée en chiens de traîneau à 14h.
Sculpture sur ballons offerte.
Maquillage enfant 2 €
Balade en chiens de traîneau 2 € (de 14h à 17h, de 4 à 14 ans)
Organisé par l’APEL de l’école Saint Joseph de Torcé. .
Salle des sports 13 Rue de la Chapelle Saint-Roch Torcé 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 34 65 43
