Marché de Noël à Tranches de Vins

5 Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Un joli moment d’artisanat et de terroir avec créateurs, producteurs et vignerons, et une restauration ouverte toute la journée.

Ambiance chaleureuse et festive autour d’un rendez-vous artisanal rassemblant créateurs, producteurs et vignerons venus d’ici et d’ailleurs. Tout au long de la journée, le public profite d’un large choix d’idées cadeaux et de découvertes gourmandes. L’espace de restauration reste ouvert en continu pour une pause conviviale, avec une carte spécialement préparée pour l’occasion. .

5 Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 9 86 62 36 82 tranchesdevins@outlook.fr

English :

A great opportunity to discover local crafts and products, with creators, producers and winegrowers, and a restaurant open all day.

German :

Ein schöner Moment des Kunsthandwerks und der Regionalität mit Schöpfern, Produzenten und Winzern sowie einer den ganzen Tag über geöffneten Gastronomie.

Italiano :

Una grande opportunità per scoprire l’artigianato e i prodotti locali, con designer, produttori e vignaioli, e un ristorante aperto tutto il giorno.

Espanol :

Una gran oportunidad para descubrir la artesanía y los productos locales, con diseñadores, productores y bodegueros, y un restaurante abierto todo el día.

L’événement Marché de Noël à Tranches de Vins Rosheim a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile