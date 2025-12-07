MARCHÉ DE NOËL À TRESSERRE Tresserre

MARCHÉ DE NOËL À TRESSERRE

Dimanche 7 décembre 2025, de 10h à 17h, venez découvrir le Marché de Noël de TRESSERRE sur la Place des Oliviers!

Une journée placée sous le signe de la magie des fêtes de fin d’année avec des produits artisanaux mais également des produits gourmand…

Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34

Sunday December 7, 2025, from 10am to 5pm, come and discover the TRESSERRE Christmas Market on the Place des Oliviers!

A day dedicated to the magic of the festive season, with crafts and gourmet products…

