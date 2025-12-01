Marché de Noël à Trevannec Clos de Trevannec Pont-l’Abbé

Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:30:00

2025-12-19

Marché de créateurs et d’artisans locaux avec musique concert au coin du feu, crêpes et planches apéro.   .

Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85 

