Marché de Noël à Trevannec Clos de Trevannec Pont-l’Abbé
Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 21:30:00
2025-12-19
Marché de créateurs et d’artisans locaux avec musique concert au coin du feu, crêpes et planches apéro. .
Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85
