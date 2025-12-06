Marché de Noel à Twin Lakes Souméras

3 rue de la borne grise Souméras Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

3 rue de la borne grise Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 17 20 bookings@twinlakesfrance.com

English :

Twin Lakes Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in Twin Lakes

Italiano :

Mercatino di Natale dei Laghi Gemelli

Espanol :

Mercado navideño de Twin Lakes

