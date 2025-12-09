MARCHÉ DE NOÊL À USCLAS-DU-BOSC

Usclas-du-Bosc Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le premier marché de Noël d’Usclas-du-Bosc vous accueille pour une journée festive mêlant artisans locaux, gourmandises et animations

L’association La Coop Ludique, avec le soutien de l’Amicale d’Usclas, organise pour la première fois un marché de Noël à Usclas-du-Bosc, au cœur du vieux village. Entre 13 et 15 artisans locaux présenteront leurs créations pour permettre à chacun de dénicher de jolies idées cadeaux pour les fêtes. Une tombola au profit de l’association, alimentée par les dons des artisans, viendra animer la journée, accompagnée de musique, de pain d’épices et de vin chaud maison. Une petite restauration sera également proposée. .

Usclas-du-Bosc?s first Christmas market welcomes you for a festive day of local crafts, delicacies and entertainment

