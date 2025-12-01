Marché de Noël à Uzerche Uzerche
Marché de Noël à Uzerche Uzerche samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Uzerche
Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Nombreux exposants pour répondre à vos envies. Produits du terroir, cidre, escargots, miel, foie gras, chocolats, vin paillé, champignons, champagne. Artisanat bijoux, dentelle, céramique, émaux, créations en bois et en cuir, plâtre à parfumer, couture créative, création florale durable. Produits de beauté, livres… Visite du Père Noël !! .
Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 24 87 26 marchenoeluzerche@gmail.com
English : Marché de Noël à Uzerche
German : Marché de Noël à Uzerche
Italiano :
Espanol : Marché de Noël à Uzerche
L’événement Marché de Noël à Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2025-09-26 par Corrèze Tourisme