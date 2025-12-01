Marché de Noël à Uzerche Uzerche

Marché de Noël à Uzerche Uzerche samedi 13 décembre 2025.

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Nombreux exposants pour répondre à vos envies. Produits du terroir, cidre, escargots, miel, foie gras, chocolats, vin paillé, champignons, champagne. Artisanat bijoux, dentelle, céramique, émaux, créations en bois et en cuir, plâtre à parfumer, couture créative, création florale durable. Produits de beauté, livres… Visite du Père Noël !! .

Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 24 87 26 marchenoeluzerche@gmail.com

