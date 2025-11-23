Marché de Noel à Vaudry Vaudry Vire Normandie
Vaudry Place Raymond Lepetit Vire Normandie Calvados
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Vaudry organise son marché de Noel, à la salle des fêtes, retrouvez une trentaine d’exposants/artisans idées cadeaux, décoration, gastronomie. Tombola tout au long de la journée. Buvette et restauration sur place.
Vaudry Place Raymond Lepetit Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 42 77 11 98
English :
Vaudry organizes its Christmas market, in the village hall, with around thirty exhibitors/craftsmen: gift ideas, decoration, gastronomy. Tombola throughout the day. Refreshments and snacks on site.
German :
Vaudry veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt in der Festhalle. Hier finden Sie rund 30 Aussteller/Handwerker: Geschenkideen, Dekoration, Gastronomie. Tombola den ganzen Tag über. Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Vaudry organizza il suo mercatino di Natale nella sala del villaggio, con una trentina di espositori/artigiani che propongono idee regalo, decorazioni e gastronomia. Tombola durante tutta la giornata. Ristoro e ristorazione sul posto.
Espanol :
Vaudry celebra su mercado navideño en la sala del pueblo, con una treintena de expositores/artesanos que ofrecen ideas para regalos, decoración y gastronomía. Tómbola durante todo el día. Refrescos y restauración in situ.
