Marché de Noel à Vaudry Vaudry Vire Normandie

Marché de Noel à Vaudry

Vaudry Place Raymond Lepetit Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Vaudry organise son marché de Noel, à la salle des fêtes, retrouvez une trentaine d’exposants/artisans idées cadeaux, décoration, gastronomie. Tombola tout au long de la journée. Buvette et restauration sur place.

Vaudry Place Raymond Lepetit Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 42 77 11 98

English :

Vaudry organizes its Christmas market, in the village hall, with around thirty exhibitors/craftsmen: gift ideas, decoration, gastronomy. Tombola throughout the day. Refreshments and snacks on site.

German :

Vaudry veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt in der Festhalle. Hier finden Sie rund 30 Aussteller/Handwerker: Geschenkideen, Dekoration, Gastronomie. Tombola den ganzen Tag über. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Vaudry organizza il suo mercatino di Natale nella sala del villaggio, con una trentina di espositori/artigiani che propongono idee regalo, decorazioni e gastronomia. Tombola durante tutta la giornata. Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol :

Vaudry celebra su mercado navideño en la sala del pueblo, con una treintena de expositores/artesanos que ofrecen ideas para regalos, decoración y gastronomía. Tómbola durante todo el día. Refrescos y restauración in situ.

L’événement Marché de Noel à Vaudry Vire Normandie a été mis à jour le 2025-11-03 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie