Marché de noël à Vayres Salle des fêtes champ de foire Vayres

Marché de noël à Vayres

Salle des fêtes champ de foire Rue des Peintres Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Plongez dans l’univers féérique de Noël à Vayres le temps d’une journée enchantée !

Dès 10h, partez pour une randonnée conviviale au cœur des paysages hivernaux avant de flâner parmi de nombreux artisans et créateurs locaux, parfaits pour dénicher des cadeaux uniques.

Les enfants (et les grands !) pourront rencontrer le Père Noël et ses lutins, tandis que la tombola et les animations variées promettent des surprises tout au long de la journée. Pour reprendre des forces, profitez de la buvette et de la restauration sur place dans une ambiance chaleureuse et festive. Une escapade de Noël à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes champ de foire Rue des Peintres Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 50 58 06 cmaury054@gmail.com

