Marché de Noël à Vendeuvre-sur-Barse

Rue des anciennes tanneries Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez profiter de la magie de Noël à Vendeuvre-sur-Barse !

Pour cette occasion, la commune vous convie à son marché de Noël. Vous y rencontrerez de nombreux exposants qui vous proposeront des produits du terroir, de l’artisanat, des jeux… En bref, de quoi vous donner un large panel d’idées pour vos emplettes de fin d’année !

#noel2025 .

Rue des anciennes tanneries Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 30 20 mairie@vendeuvre-sur-barse.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne