Marché de Noël à Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier
Marché de Noël à Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Vernoil-le-Fourrier
Place du Champ de Foire Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organise son 16ème marché de Noël.
Venez trouver vos idées cadeaux parmi la quarantaine d’exposants objets déco, livres, dédicaces, illustrations, bijoux, objets bois, marqueterie.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 18h. .
Place du Champ de Foire Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 42 43 19 cdf.vernoil@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organizes its 16th Christmas market.
German :
Das Festkomitee von Vernoil-le-Fourrier organisiert seinen 16. Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Il Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organizza il suo 16° mercatino di Natale.
Espanol :
El Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organiza su 16º mercado navideño.
L’événement Marché de Noël à Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier a été mis à jour le 2025-11-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME