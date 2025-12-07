Marché de Noël à Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier

Marché de Noël à Vernoil-le-Fourrier

Place du Champ de Foire Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Le Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organise son 16ème marché de Noël.

Venez trouver vos idées cadeaux parmi la quarantaine d’exposants objets déco, livres, dédicaces, illustrations, bijoux, objets bois, marqueterie.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 18h. .

+33 6 03 42 43 19 cdf.vernoil@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organizes its 16th Christmas market.

German :

Das Festkomitee von Vernoil-le-Fourrier organisiert seinen 16. Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organizza il suo 16° mercatino di Natale.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier organiza su 16º mercado navideño.

