Marché de Noël à Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

2025-12-05

Cet hiver à Villefranche de Rouergue, le marché de Noël vous attend !

Le marché de Noël aura lieu du 5 au 31 décembre sur la place Notre-Dame, où prendra place également une patinoire en glace (jusqu’au 4 janvier!)

Plus d’informations à venir ! .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 21 28 o.lacan@villefranchederouergue.fr

English :

This winter in Villefranche de Rouergue, the Christmas market awaits you!

