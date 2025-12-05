Marché de Noël à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue
Marché de Noël à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël à Villefranche-de-Rouergue
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-05
Cet hiver à Villefranche de Rouergue, le marché de Noël vous attend !
Le marché de Noël aura lieu du 5 au 31 décembre sur la place Notre-Dame, où prendra place également une patinoire en glace (jusqu’au 4 janvier!)
Plus d’informations à venir ! .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 21 28 o.lacan@villefranchederouergue.fr
English :
This winter in Villefranche de Rouergue, the Christmas market awaits you!
L’événement Marché de Noël à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)