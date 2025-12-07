Marché de Noël à Villeneuve-la-Lionne

Salle des Fêtes Villeneuve-la-Lionne Marne

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

La commune de Villeneuve-la-Lionne vous donne rendez-vous pour son marché de Noël le dimanche 7 décembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes.Tout public

Au programme des exposants proposant décorations, créations artisanales et idées cadeaux pour préparer les fêtes, ainsi qu’une ambiance chaleureuse pour toute la famille.

Une journée idéale pour flâner, trouver de jolis présents et savourer l’esprit de Noël ! .

Salle des Fêtes Villeneuve-la-Lionne 51310 Marne Grand Est +33 6 19 98 22 63

English : Marché de Noël à Villeneuve-la-Lionne

The Villeneuve-la-Lionne commune invites you to its Christmas market on Sunday December 7, from 10am to 6pm, at the salle des fêtes.

L’événement Marché de Noël à Villeneuve-la-Lionne Villeneuve-la-Lionne a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme de Sézanne et sa région