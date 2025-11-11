Marché de Noël à Virazeil

Salle des Fêtes Virazeil Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Marché de Noël. Présence du Père Noël.

– Boissons et Restauration sur place. Stand tatouage éphémère. .

Salle des Fêtes Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 11 06 35

English : Marché de Noël à Virazeil

Christmas market. Santa Claus present.

– Drinks and Catering on site.

German : Marché de Noël à Virazeil

Markt mit weihnachtlichen Leckereien. Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

– Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale. Babbo Natale sarà presente.

– Bevande e cibo in loco.

Espanol : Marché de Noël à Virazeil

Mercadillo de Navidad. Papá Noel estará presente.

– Bebidas y comida in situ.

L’événement Marché de Noël à Virazeil Virazeil a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Val de Garonne