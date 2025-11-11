Marché de Noël à Virazeil Virazeil
Marché de Noël à Virazeil
Salle des Fêtes Virazeil Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Marché de Noël. Présence du Père Noël.
– Boissons et Restauration sur place. Stand tatouage éphémère. .
Salle des Fêtes Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 11 06 35
English : Marché de Noël à Virazeil
Christmas market. Santa Claus present.
– Drinks and Catering on site.
German : Marché de Noël à Virazeil
Markt mit weihnachtlichen Leckereien. Anwesenheit des Weihnachtsmanns.
– Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Mercatino di Natale. Babbo Natale sarà presente.
– Bevande e cibo in loco.
Espanol : Marché de Noël à Virazeil
Mercadillo de Navidad. Papá Noel estará presente.
– Bebidas y comida in situ.
