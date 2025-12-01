Marché de Noël à Vire Normandie Salle du Vaudeville Vire Normandie
Salle du Vaudeville Rue du Vieux Collège Vire Normandie Calvados
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de noël à la salle du Vaudeville organisé par l’APE les 2 étoiles. Des idées cadeaux et des produits locaux. 16h chant des enfants de l’école. Buvette et restauration sur place.
English : Marché de Noël à Vire Normandie
Christmas market at the Salle du Vaudeville organized by APE les 2 étoiles. Gift ideas and local products. 4pm: school children sing. Refreshments and snacks on site.
