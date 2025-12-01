Marché de Noël à Vire Normandie Salle du Vaudeville Vire Normandie

Marché de Noël à Vire Normandie

Salle du Vaudeville Rue du Vieux Collège Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de noël à la salle du Vaudeville organisé par l’APE les 2 étoiles. Des idées cadeaux et des produits locaux. 16h chant des enfants de l’école. Buvette et restauration sur place.

Marché de noël à la salle du Vaudeville organisé par l’APE les 2 étoiles. Des idées cadeaux et des produits locaux. 16h chant des enfants de l’école. Buvette et restauration sur place. .

Salle du Vaudeville Rue du Vieux Collège Vire Normandie 14500 Calvados Normandie apemalrauxstexupery@gmail.com

English : Marché de Noël à Vire Normandie

Christmas market at the Salle du Vaudeville organized by APE les 2 étoiles. Gift ideas and local products. 4pm: school children sing. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché de Noël à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-12-01 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie