Marché de Noël à Vitré Vitré

Marché de Noël à Vitré

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-12 13:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Les marchés de Noël à Vitré auront lieu lors de 2 week-ends

– Le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.

– Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025.

Au programme une trentaine d’exposants vous attendent chaque week-end pour vous faire découvrir leurs créations et autres gourmandises !

Les marchés de Noël auront lieu dans la cour et sur la place du château de Vitré.

De nombreuses animations rythmeront l’événement

– 12/12 Bagad 17h-19h (départ place de la gare jusqu’au château)

– 13/12 Duo de harpe 18h15-20h30

– 13/12 Atelier écriture de lettres au Père Noël 14h30-17h30

– 14/12 Chorale O’Diapason 18h

– 19/12 Gospel 18h-20h

– 20/12 Atelier créatif pour les enfants 14h30-17h30

– 14 et 21/12 Spectacles de magie 15h-17h30 .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46

