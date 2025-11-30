Marché de Noël à Welferding Maison de Quartier de Welferding Sarreguemines

Marché de Noël à Welferding

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines Moselle

Marché de Noël organisé par plusieurs associations du quartier de Welferding.

Présentation et vente de produits artisanaux réalisés par les membres de nos associations

Articles de décoration en bois, confitures, fruits séchés, jus de fruits, productions issues des vergers de nos arboriculteurs, biscuits de Noël, articles en Patchwork, broderie et dentelle aux fuseaux.

Animations

Démonstrations diverses, gravures, travail du bois, impression en 3D, atelier de réalisation de centres de table pour les fêtes, récital de chants par la chorale de l’association des séniors et visite du Père Noël dans l’après-midi.

Restauration sur place pour le déjeuner.

Vin chaud et jus de pommes chaud, café-gâteaux.Tout public

Maison de Quartier de Welferding 161 rue de France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 76 62 58 80

English :

Christmas market organized by several Welferding neighborhood associations.

Presentation and sale of handicrafts made by members of our associations:

Wooden decorative items, jams, dried fruit, fruit juices, produce from our orchards, Christmas cookies, patchwork, embroidery and bobbin lace.

Entertainment:

Various demonstrations, engraving, woodworking, 3D printing, holiday centerpiece workshop, song recital by the senior citizens association choir and a visit from Santa Claus in the afternoon.

On-site catering for lunch.

Mulled wine and hot apple juice, coffee and cakes.

German :

Weihnachtsmarkt, der von mehreren Vereinen des Stadtteils Welferding organisiert wird.

Präsentation und Verkauf von handwerklichen Produkten, die von den Mitgliedern unserer Vereine hergestellt werden:

Dekorationsartikel aus Holz, Marmeladen, Trockenfrüchte, Fruchtsäfte, Produkte aus den Obstgärten unserer Obstbauern, Weihnachtsplätzchen, Patchwork-Artikel, Stickereien und Klöppelspitzen.

Animationen:

Verschiedene Vorführungen, Gravuren, Holzarbeiten, 3D-Druck, Workshop zur Herstellung von Tischdekorationen für die Feiertage, Gesangsvortrag des Chors des Seniorenverbands und Besuch des Weihnachtsmanns am Nachmittag.

Verpflegung vor Ort für das Mittagessen.

Glühwein und heißer Apfelsaft, Kaffee und Kuchen.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da diverse associazioni del distretto di Welferding.

Presentazione e vendita di prodotti artigianali realizzati dai membri delle nostre associazioni:

Oggetti decorativi in legno, marmellate, frutta secca, succhi di frutta, prodotti dei nostri frutteti, biscotti natalizi, patchwork, ricami e merletti a tombolo.

Intrattenimento:

Varie dimostrazioni, incisione, lavorazione del legno, stampa 3D, laboratorio per la creazione di centrotavola festivi, esibizione canora del coro dell’associazione degli anziani e visita di Babbo Natale nel pomeriggio.

Ristorazione in loco per il pranzo.

Vin brulé e succo di mela caldo, caffè e torte.

Espanol :

Mercado navideño organizado por varias asociaciones del distrito de Welferding.

Presentación y venta de productos artesanales elaborados por los miembros de nuestras asociaciones:

Artículos decorativos de madera, mermeladas, frutos secos, zumos de frutas, productos de nuestros huertos, galletas navideñas, patchwork, bordados y encaje de bolillos.

Animaciones:

Demostraciones varias, grabado, carpintería, impresión 3D, taller de creación de centros de mesa festivos, recital de canciones del coro de la asociación de la tercera edad y visita de Papá Noel por la tarde.

Comida a domicilio.

Vino caliente y zumo de manzana caliente, café y pasteles.

