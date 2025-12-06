Marché de Noel à Yerville Yerville

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1 Place Delahaye Yerville Seine-Maritime

Marché de Noel Yerville dimanche 06 décembre 2025 de 09h à 18h dans la salle de la mairie
Entrée gratuite   .

1 Place Delahaye Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 43 43 

