Marché de Noël Abbeville

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-31

29 chalets d’exposants seront présents.

Restauration sur place ou à emporter.

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

29 exhibitors? chalets.

Catering on site or to take away.

German :

29 Hütten mit Ausstellern werden vorhanden sein.

Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

saranno presenti 29 chalet di espositori.

Ristorazione in loco o da asporto.

Espanol :

29 chalés de expositores estarán presentes.

Catering in situ o para llevar.

L’événement Marché de Noël Abbeville Abbeville a été mis à jour le 2022-11-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME