Marché de Noël Abbeville Abbeville vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël Abbeville

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-31

2025-12-05

29 chalets d’exposants seront présents.
Restauration sur place ou à emporter.
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France   tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

29 exhibitors? chalets.
Catering on site or to take away.

German :

29 Hütten mit Ausstellern werden vorhanden sein.
Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

saranno presenti 29 chalet di espositori.
Ristorazione in loco o da asporto.

Espanol :

29 chalés de expositores estarán presentes.
Catering in situ o para llevar.

