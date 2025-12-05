Marché de Noël Abbeville Abbeville
Marché de Noël Abbeville
Place Max Lejeune Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-05
29 chalets d’exposants seront présents.
Restauration sur place ou à emporter.
Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
29 exhibitors? chalets.
Catering on site or to take away.
German :
29 Hütten mit Ausstellern werden vorhanden sein.
Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen.
Italiano :
saranno presenti 29 chalet di espositori.
Ristorazione in loco o da asporto.
Espanol :
29 chalés de expositores estarán presentes.
Catering in situ o para llevar.
