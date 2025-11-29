MARCHÉ DE NOËL Abeilhan
MARCHÉ DE NOËL
Abeilhan Hérault
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Marché de Noël au Domaine Saint-Georges d’Ibry. Nouveaux millésimes, dégustation, vente des vins. Restauration sur place Traiteur, Ostréiculteur, Charcutier & Fromager, Pâtissier.
Exposants Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Fromages et charcuteries. Grand choix de corbeilles de terroir & Art de la table.
Artiste peintre Lou Raunier
Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 18 info@saintgeorgesdibry.com
English :
Christmas market at Domaine Saint-Georges d’Ibry. New vintages, wine tasting and sales. On-site catering: Caterer, Oyster farmer, Charcutier & Fromager, Pâtissier.
Exhibitors: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Fromages et charcuteries. Large selection of local baskets & Art de la table.
Painter Lou Raunier
German :
Weihnachtsmarkt auf der Domaine Saint-Georges d’Ibry. Neue Jahrgänge, Weinprobe, Verkauf der Weine. Verpflegung vor Ort: Traiteur, Austernzüchter, Metzger & Käser, Konditor.
Aussteller: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Käse- und Wurstwaren. Große Auswahl an Körben aus der Region & Tischkunst.
Malerin Lou Raunier
Italiano :
Mercatino di Natale al Domaine Saint-Georges d’Ibry. Nuove annate, degustazioni, vendita di vini. Ristorazione in loco: ristoratore, ostricoltore, macellaio e casaro, pasticcere.
Espositori: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Formaggi e salumi. Ampia selezione di cesti e stoviglie locali.
Pittore Lou Raunier
Espanol :
Mercado de Navidad en el Domaine Saint-Georges d’Ibry. Nuevas añadas, degustación y venta de vinos. Restauración in situ: catering, ostricultor, carnicero y quesero, pastelero.
Expositores: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolatería Marchetti, La Ferme de Lescure, Quesos y charcutería. Gran selección de cestas y vajillas locales.
Pintor Lou Raunier
