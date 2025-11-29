MARCHÉ DE NOËL

Abeilhan Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Marché de Noël au Domaine Saint-Georges d’Ibry. Nouveaux millésimes, dégustation, vente des vins. Restauration sur place Traiteur, Ostréiculteur, Charcutier & Fromager, Pâtissier.

Exposants Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Fromages et charcuteries. Grand choix de corbeilles de terroir & Art de la table.

Artiste peintre Lou Raunier

.

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 18 info@saintgeorgesdibry.com

English :

Christmas market at Domaine Saint-Georges d’Ibry. New vintages, wine tasting and sales. On-site catering: Caterer, Oyster farmer, Charcutier & Fromager, Pâtissier.

Exhibitors: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Fromages et charcuteries. Large selection of local baskets & Art de la table.

Painter Lou Raunier

German :

Weihnachtsmarkt auf der Domaine Saint-Georges d’Ibry. Neue Jahrgänge, Weinprobe, Verkauf der Weine. Verpflegung vor Ort: Traiteur, Austernzüchter, Metzger & Käser, Konditor.

Aussteller: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Käse- und Wurstwaren. Große Auswahl an Körben aus der Region & Tischkunst.

Malerin Lou Raunier

Italiano :

Mercatino di Natale al Domaine Saint-Georges d’Ibry. Nuove annate, degustazioni, vendita di vini. Ristorazione in loco: ristoratore, ostricoltore, macellaio e casaro, pasticcere.

Espositori: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolaterie Marchetti, La Ferme de Lescure, Formaggi e salumi. Ampia selezione di cesti e stoviglie locali.

Pittore Lou Raunier

Espanol :

Mercado de Navidad en el Domaine Saint-Georges d’Ibry. Nuevas añadas, degustación y venta de vinos. Restauración in situ: catering, ostricultor, carnicero y quesero, pastelero.

Expositores: Moulin Pradines le Bas, Château Castillonne, Chocolatería Marchetti, La Ferme de Lescure, Quesos y charcutería. Gran selección de cestas y vajillas locales.

Pintor Lou Raunier

