MARCHÉ DE NOËL

Abeilhan Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Marché de Noël de 17h à 22h à la Bergerie. Créateurs, artisans, producteurs, foodtrucks et toujours les crêpes, les soupes et vins chauds. Venez nombreux !

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 00 21

English :

Christmas market from 5pm to 10pm at La Bergerie. Designers, artisans, producers, foodtrucks and always crêpes, soups and mulled wine. Come one, come all!

German :

Weihnachtsmarkt von 17:00 bis 22:00 Uhr in der Bergerie. Designer, Kunsthandwerker, Produzenten, Foodtrucks und immer noch Crêpes, Suppen und Glühwein. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Mercatino di Natale dalle 17.00 alle 22.00 alla Bergerie. Designer, artigiani, produttori, carretti alimentari e sempre crêpes, zuppe e vin brulé. Venite tutti!

Espanol :

Mercado de Navidad de 17:00 a 22:00 en la Bergerie. Diseñadores, artesanos, productores, foodtrucks y siempre crêpes, sopas y vino caliente. Vengan todos

