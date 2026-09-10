Informations pratiques

Abilly

Marché de Noël

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 16:00:00

fin : 2026-12-18 21:00:00

Date(s) :

2026-12-18

Différents exposants, artisans, en présence du père Noël.

Différents exposants, artisans, en présence du père Noël. .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 accueil@mairie-abilly.fr

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English :

Various exhibitors and artisans, with Father Noël in attendance.

L’événement Marché de Noël Abilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire