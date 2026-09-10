AGENDA · Abilly
Marché de Noël Abilly
vendredi 18 décembre 2026 · Abilly
Informations pratiques
Abilly
Marché de Noël
Abilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 16:00:00
fin : 2026-12-18 21:00:00
Date(s) :
2026-12-18
Différents exposants, artisans, en présence du père Noël.
Différents exposants, artisans, en présence du père Noël. .
Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 accueil@mairie-abilly.fr
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English :
Various exhibitors and artisans, with Father Noël in attendance.
L’événement Marché de Noël Abilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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