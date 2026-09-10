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AGENDA · Abilly

Marché de Noël Abilly

vendredi 18 décembre 2026 · Abilly

Marché de Noël Abilly

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
37160 Abilly
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Abilly

Marché de Noël

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 16:00:00
fin : 2026-12-18 21:00:00

Date(s) :
2026-12-18

Différents exposants, artisans, en présence du père Noël.
Différents exposants, artisans, en présence du père Noël.   .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01  accueil@mairie-abilly.fr

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English :

Various exhibitors and artisans, with Father Noël in attendance.

L’événement Marché de Noël Abilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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