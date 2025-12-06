Marché de Noël Abjat-sur-Bandiat

Marché de Noël

Salle du Capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Marché artisans, stand des écoles, vente de sapins, pesée de la courge, cassoulet sur place et à emporter, vente de gâteaux et de crêpes, buvette.

10h30 fabrique ta boule de Noël

14h fabrique ton sapin de Noël

15h à 16h conte de Noël pour enfants

16h visite du Père Noël

Marché artisans, stand des écoles, vente de sapins, pesée de la courge, cassoulet sur place et à emporter, vente de gâteaux et de crêpes, buvette.

10h30 ateliers pour enfants, fabrique ta boule de Noël

14h ateliers pour enfants, fabrique ton sapin de Noël

15h à 16h conte de Noël pour enfants

16h visite du Père Noël .

Salle du Capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abjat.en.fete24@gmail.com

English : Marché de Noël

Market: artisans, school stand, Christmas tree sales, squash weighing, cassoulet to eat in or take away, cake and crêpe sales, refreshments.

10:30 am: make your own Christmas bauble

2pm: make your own Christmas tree

3 to 4 pm: Christmas storytelling for children

4pm: visit from Santa Claus

German : Marché de Noël

Markt: Handwerker, Stand der Schulen, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Kürbiswiegen, Cassoulet vor Ort und zum Mitnehmen, Verkauf von Kuchen und Crêpes, Getränkestand.

10:30 Uhr: Stelle deine Weihnachtskugel her

14 Uhr: Stelle deinen Weihnachtsbaum her

15:00 bis 16:00 Uhr: Weihnachtsgeschichte für Kinder

16 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

Italiano :

Mercatino: artigiani, bancarella delle scuole, vendita di alberi di Natale, pesatura di zucche, cassoulet da mangiare o da portare via, vendita di torte e frittelle, punto di ristoro.

10.30: Realizza il tuo gingillo di Natale

14.00: Realizza il tuo albero di Natale

15.00-16.00: Racconto di Natale per bambini

ore 16.00: visita di Babbo Natale

Espanol : Marché de Noël

Mercado: artesanos, puesto escolar, venta de árboles de Navidad, pesaje de calabazas, cassoulet para comer o llevar, venta de pasteles y tortitas, barra de refrescos.

10.30 h: Crea tu propia bola de Navidad

14.00 h: Crea tu propio árbol de Navidad

de 15.00 a 16.00 h: Cuento de Navidad para niños

16.00 h: Visita de Papá Noel

L’événement Marché de Noël Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-11-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin