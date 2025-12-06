Marché de Noël Abjat-sur-Bandiat
Marché de Noël Abjat-sur-Bandiat samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle du Capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Marché artisans, stand des écoles, vente de sapins, pesée de la courge, cassoulet sur place et à emporter, vente de gâteaux et de crêpes, buvette.
10h30 fabrique ta boule de Noël
14h fabrique ton sapin de Noël
15h à 16h conte de Noël pour enfants
16h visite du Père Noël
Salle du Capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abjat.en.fete24@gmail.com
English : Marché de Noël
Market: artisans, school stand, Christmas tree sales, squash weighing, cassoulet to eat in or take away, cake and crêpe sales, refreshments.
10:30 am: make your own Christmas bauble
2pm: make your own Christmas tree
3 to 4 pm: Christmas storytelling for children
4pm: visit from Santa Claus
German : Marché de Noël
Markt: Handwerker, Stand der Schulen, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Kürbiswiegen, Cassoulet vor Ort und zum Mitnehmen, Verkauf von Kuchen und Crêpes, Getränkestand.
10:30 Uhr: Stelle deine Weihnachtskugel her
14 Uhr: Stelle deinen Weihnachtsbaum her
15:00 bis 16:00 Uhr: Weihnachtsgeschichte für Kinder
16 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino: artigiani, bancarella delle scuole, vendita di alberi di Natale, pesatura di zucche, cassoulet da mangiare o da portare via, vendita di torte e frittelle, punto di ristoro.
10.30: Realizza il tuo gingillo di Natale
14.00: Realizza il tuo albero di Natale
15.00-16.00: Racconto di Natale per bambini
ore 16.00: visita di Babbo Natale
Espanol : Marché de Noël
Mercado: artesanos, puesto escolar, venta de árboles de Navidad, pesaje de calabazas, cassoulet para comer o llevar, venta de pasteles y tortitas, barra de refrescos.
10.30 h: Crea tu propia bola de Navidad
14.00 h: Crea tu propio árbol de Navidad
de 15.00 a 16.00 h: Cuento de Navidad para niños
16.00 h: Visita de Papá Noel
L’événement Marché de Noël Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-11-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin