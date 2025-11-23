Marché de Noël

2 route de Nanteuil Acy-Romance Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Activités pour enfants, photos avec le Père Noël, balades à poneys et vente de créations Tombola – Restauration sur place

2 route de Nanteuil Acy-Romance 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 59 22

English :

Activities for children, photos with Santa Claus, pony rides and sale of creations Tombola Catering on site

German :

Aktivitäten für Kinder, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Ponyreiten und Verkauf von Kreationen Tombola Verpflegung vor Ort

Italiano :

Attività per i bambini, foto con Babbo Natale, passeggiate sui pony e vendita di creazioni Tombola Catering in loco

Espanol :

Actividades para niños, fotos con Papá Noel, paseos en poni y venta de creaciones Tómbola Catering in situ

L’événement Marché de Noël Acy-Romance a été mis à jour le 2025-10-17 par Ardennes Tourisme