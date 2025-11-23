Marché de Noël Acy-Romance
Marché de Noël Acy-Romance dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
2 route de Nanteuil Acy-Romance Ardennes
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Activités pour enfants, photos avec le Père Noël, balades à poneys et vente de créations Tombola – Restauration sur place
.
2 route de Nanteuil Acy-Romance 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 59 22
English :
Activities for children, photos with Santa Claus, pony rides and sale of creations Tombola Catering on site
German :
Aktivitäten für Kinder, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Ponyreiten und Verkauf von Kreationen Tombola Verpflegung vor Ort
Italiano :
Attività per i bambini, foto con Babbo Natale, passeggiate sui pony e vendita di creazioni Tombola Catering in loco
Espanol :
Actividades para niños, fotos con Papá Noel, paseos en poni y venta de creaciones Tómbola Catering in situ
L’événement Marché de Noël Acy-Romance a été mis à jour le 2025-10-17 par Ardennes Tourisme