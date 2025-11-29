Marché de Noël Ad Vilatge Salle Jean Cirasa Val de Louyre et Caudeau

Marché de Noël Ad Vilatge

Salle Jean Cirasa Rue Montaigne Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025, Ad Vilatge lève le voile sur ses nouveautés de Noël.

Cadeaux, jeux, accessoires mettant en lumière le village de Sainte-Alvère et inspirés par son histoire.

Salle Jean Cirasa Rue Montaigne Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@advilatge.fr

English : Marché de Noël Ad Vilatge

On Saturday 29 and Sunday 30 November 2025, Ad Vilatge will unveil its new Christmas products.

Gifts, games and accessories showcasing the village of Sainte-Alvère and inspired by its history.

German : Marché de Noël Ad Vilatge

Am Samstag, dem 29., und Sonntag, dem 30. November 2025, lüftet Ad Vilatge den Schleier über seinen Weihnachtsneuheiten.

Geschenke, Spiele und Accessoires, die das Dorf Sainte-Alvère ins rechte Licht rücken und von seiner Geschichte inspiriert sind.

Italiano :

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, Ad Vilatge presenterà le sue novità natalizie.

Regali, giochi e accessori che valorizzano il villaggio di Sainte-Alvère e si ispirano alla sua storia.

Espanol : Marché de Noël Ad Vilatge

El sábado 29 y el domingo 30 de noviembre de 2025, Ad Vilatge desvelará sus novedades navideñas.

Regalos, juegos y accesorios que ponen de relieve el pueblo de Sainte-Alvère y se inspiran en su historia.

