Marché de Noël Africain Dîner Concert

Salle des fêtes Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Vendredi 5 à partir de 19h30 exposition artisanale et dégustation de mets et boisson > Bissap chaud ou froid, jus de gingembre, Banane plantain…

Chants de Noël animé par Jean Paul VICTORIN et l’Ensemble Saxophone et Violonistes de l’école de musique de Villedieu-Les-Poêles.

Samedi 6 à partir de 10 exposition artisanale.

A partir de 19h30 Dîner-Concert avec Jean Richard CODJIA Défilé de Mode Germen’s soirée dansante. .

Salle des fêtes Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 64 09 29 87 reem-doogo@outlook.fr

English : Marché de Noël Africain Dîner Concert

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Africain Dîner Concert Sainte-Cécile a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villedieu-les-Poêles