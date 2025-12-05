Marché de Noël Africain Dîner Concert Sainte-Cécile
Marché de Noël Africain Dîner Concert Sainte-Cécile vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël Africain Dîner Concert
Salle des fêtes Sainte-Cécile Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Vendredi 5 à partir de 19h30 exposition artisanale et dégustation de mets et boisson > Bissap chaud ou froid, jus de gingembre, Banane plantain…
Chants de Noël animé par Jean Paul VICTORIN et l’Ensemble Saxophone et Violonistes de l’école de musique de Villedieu-Les-Poêles.
Samedi 6 à partir de 10 exposition artisanale.
A partir de 19h30 Dîner-Concert avec Jean Richard CODJIA Défilé de Mode Germen’s soirée dansante. .
Salle des fêtes Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 64 09 29 87 reem-doogo@outlook.fr
