Marché de Noel Agencourt Salle des fêtes Agencourt

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

L’école Les Bambous organise son 4ème marché de Noël, dans la salle des fêtes d’Agencourt.

Nous vous attendons le samedi 29/11 de 10h à 19h et le dimanche 30/11 de 10h à 18h.

Au programme une vingtaine d’exposants (couture, produits locaux, cosmétiques, art,…), mais aussi des repas cuisinés sur place (œufs meurette le samedi, bourguignon le dimanche), buvette, tombola, balades contés et descentes aux flambeaux à 16h30 les deux jours.

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des fêtes Place de l'église Agencourt 21700 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 01 16 76

