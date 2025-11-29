Marché de Noël

20 Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Noste casau organise son marché de Noël plus de 15 exposants, balades en calèche, animations gratuites, jeux gonflables, maquillage pour enfants, venue du Père Noël, buvette et restauration. .

20 Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 46 10

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Agnos a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn