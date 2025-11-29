Marché de Noël Agnos
Marché de Noël Agnos dimanche 14 décembre 2025.
20 Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Noste casau organise son marché de Noël plus de 15 exposants, balades en calèche, animations gratuites, jeux gonflables, maquillage pour enfants, venue du Père Noël, buvette et restauration. .
20 Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
