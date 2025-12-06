Marché de Noël Agon-Coutainville

Marché de Noël

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël à Agon-Coutainville, une trentaine d’exposants, Père Noël et animations.

Le samedi 6 décembre de 14h à 18h et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h. .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

